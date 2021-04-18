Под Нижним Новгородом загорелась трава на площади более 9 га

ТАСС, 18 апреля. Артемовские луга под Нижним Новгородом горят на площади более 9 га, специалисты дежурят у населенных пунктов, чтобы не допустить перехода огня, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"Происходит горение на площади более 9 га. Около населенных пунктов дежурят подразделения", - сообщили в пресс-службе.

В управлении пояснили, что подъезд к месту возгорания затруднен. "Если происходят подобные пожары травы, где затруднен проезд техники, и к тому же в ночное время, силы и средства сосредотачиваются вблизи населенных пунктов, чтобы не допустить переход огня на них", - добавили в ГУ МЧС по региону.

Отмечается также, что в воскресенье на территории региона зафиксировали более 80 возгораний травы, из которых 20 на территории Нижнего Новгорода.

Артемовские луга располагаются на берегу Волги, в нескольких километрах от города, рядом с населенными пунктами Афонино, Ржавка, Большая Ельня и Малая Ельня.

В Нижегородской области с 19 апреля начнет действовать особый противопожарный режим.