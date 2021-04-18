{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Под Нижним Новгородом загорелась трава на площади более 9 га

Около населенных пунктов дежурят специалисты

ТАСС, 18 апреля. Артемовские луга под Нижним Новгородом горят на площади более 9 га, специалисты дежурят у населенных пунктов, чтобы не допустить перехода огня, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"Происходит горение на площади более 9 га. Около населенных пунктов дежурят подразделения", - сообщили в пресс-службе.

В управлении пояснили, что подъезд к месту возгорания затруднен. "Если происходят подобные пожары травы, где затруднен проезд техники, и к тому же в ночное время, силы и средства сосредотачиваются вблизи населенных пунктов, чтобы не допустить переход огня на них", - добавили в ГУ МЧС по региону.

Отмечается также, что в воскресенье на территории региона зафиксировали более 80 возгораний травы, из которых 20 на территории Нижнего Новгорода.

Артемовские луга располагаются на берегу Волги, в нескольких километрах от города, рядом с населенными пунктами Афонино, Ржавка, Большая Ельня и Малая Ельня.

В Нижегородской области с 19 апреля начнет действовать особый противопожарный режим.

Теги
РоссияНижегородская область
WSJ: два человека погибли в ДТП с оснащенным автопилотом электромобилем Tesla в США
Машина на высокой скорости врезалась в дерево, не вписавшись в поворот, и загорелась на участке дороги, пишет газета
Читать полностью