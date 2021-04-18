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WSJ: два человека погибли в ДТП с оснащенным автопилотом электромобилем Tesla в США

Машина на высокой скорости врезалась в дерево, не вписавшись в поворот, и загорелась на участке дороги, пишет газета

ТАСС, 18 апреля. Два человека погибли в штате Техас в результате аварии электромобиля компании Tesla, который ехал в режиме автопилота. Об этом в воскресенье сообщила в своей электронной версии газета The Wall Street Journal со ссылкой на полицию округа Харрис.

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По данным органов правопорядка, одна жертва находилась на переднем пассажирском сиденье, вторая - сзади. "Предварительное расследование пока еще не завершено, но указывает на то, что за рулем автомобиля никого не было. Мы уверены в этом на 99%", - приводит издание слова окружного констебля Марка Хермана.

Авария произошла в минувшую субботу. Электромобиль на высокой скорости врезался в дерево, не вписавшись в поворот, и загорелся на участке дороги севернее Хьюстона. Власти округа Харрис уточнили, что для тушения пожара потребовалось более 121,1 тыс. литров воды и четыре часа.

В компании Tesla не ответили на просьбу газеты прокомментировать случившееся.

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