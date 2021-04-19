В России за последние сутки потушили 90 лесных пожаров на площади более 3 тыс. га

ТАСС, 19 апреля. Специалисты за сутки ликвидировали в регионах РФ 90 лесных пожаров на площади более 3 тыс. га, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства за прошедшие сутки 18.04.2021 в России ликвидировано 90 лесных пожаров на площади 3 168 га. На 00:00 мск 19.04.2021 на территории Российской Федерации действовало 20 лесных пожаров на площади 510 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшее число пожаров (13 на площади 327 га) действует в Забайкалье. По одному пожару на землях лесного фонда зафиксировано в Еврейской автономной области, Республике Тыва, в Пермском крае, Республике Алтай. Два пожара общей площадью 6 га действуют в Хабаровском крае, еще один пожар площадью 146 га зафиксирован на землях иных категорий в Бурейском районе Амурской области. На тушении задействовано 1 301 человек, 362 единицы техники, четыре воздушных судна. 22 воздушных судна следят за обстановкой.

Пожароопасный сезон начался в 58 субъектах РФ, особый противопожарный режим действует на всей территории Владимирской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Кемеровской областей, Республики Хакасия, Еврейской АО, в двух муниципалитетах Краснодарского края, в одном муниципальном образовании Пензенской области, в десяти районах Свердловской области, в двух муниципалитетах Тюменской области, в 30 муниципалитетах Забайкальского края, в восьми муниципальных образованиях Республики Алтай, в 17 муниципалитетах Амурской области, в 20 муниципалитетах Приморского края, в 11 муниципальных образованиях Хабаровского края, в одном муниципалитете Курганской области.