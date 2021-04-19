СМИ: в результате стрельбы в Чикаго погиб ребенок

ТАСС, 19 апреля. Семилетняя девочка погибла, еще один человек получил ранения в воскресенье в результате стрельбы, открытой неизвестным в ресторане быстрого питания McDonald`s в Чикаго (штат Иллинойс). Об этом сообщила газета Chicago Tribune со ссылкой на заявление полиции.

По ее данным, во время стрельбы ребенок находился в машине вместе с другим пассажиром, 29-летним мужчиной. Оба они получили тяжелые ранения. Девочка была доставлена в больницу, где позже была диагностирована ее смерть. Как отмечает издание, неизвестно, кем они приходятся друг другу.

По данным телеканала NBC Chicago, на данный момент полиция не задержала преступника. Также неизвестно, что стало причиной стрельбы.