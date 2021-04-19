Власти Камчатки заявили об одном пострадавшем участнике Авачинского лыжного марафона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апреля. /ТАСС/. Еще один участник пострадал в Авачинском лыжном марафоне, который проводился на Камчатке 18 апреля. Его состояние медики оценивают как стабильное, сообщается на сайте краевого правительства.

"В ходе соревнований пострадал лыжник 1972 года рождения. Предполагается, что именно его падение запечатлено на видео, которое распространяется в социальных сетях. Пострадавший на данный момент находится в стационаре Петропавловской городской больницы № 2 под наблюдением врачей. Согласно информации краевого Минздрава, его состояние оценивается как стабильное", - говорится в сообщении.

Ранее в краевом правительстве ТАСС уточняли, что во время марафона погиб участник 1960 года рождения. Он не страдал хроническими заболеваниями, а в день старта не жаловался на плохое самочувствие. В настоящее время сотрудники полиции проводят предварительную проверку, в ходе которой будет установлена причина смерти лыжника.

27-й Авачинский лыжный марафон проводился на биатлонном комплексе им. Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском 18 апреля.