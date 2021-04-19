В Якутии действующего главу района осудили за растрату

ЯКУТСК, 19 апреля. /ТАСС/. Суд признал виновным в растрате главу Чурапчинского района Якутии, его лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Якутии.

"Прокуратура Чурапчинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении главы Чурапчинского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения"). Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры Чурапчинского района", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что подсудимый, занимая должность главы района и используя свое служебное положение, для погашения личной задолженности перед коммерческой организацией за поставленные ему строительные материалы поручил подчиненным произвести оплату своего долга за счет средств муниципального бюджета.

В сентябре 2016 года между главой и директором коммерческого предприятия был заключен устный договор купли-продажи стройматериалов, предназначенных для благоустройства частного домовладения главы. "Стройматериалы были доставлены, соответствующие работы произведены, и в декабре 2017 года глава поручил своим подчиненным из районного бюджета выделить субсидию находящемуся в его подчинении директору учебно-производственного комбината. После поступления денежных средств на расчетный счет учебного комбината глава района поручил директору учреждения погасить свой личный долг за строительные материалы", - сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"Подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал, вместе с тем на основании представленных государственным обвинителем доказательств судом в его отношении вынесен обвинительный приговор. По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил подсудимого к наказанию в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года", - добавили в прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В новость внесены изменения (11:21 мск) - добавлена информация в четвертом абзаце.