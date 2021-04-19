В центре Москвы двое мужчин похитили 20 смартфонов iPhone из салона МТС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Двое неизвестных напали на салон сотовой связи на Тверской улице в Москве, ранив продавца и похитив 20 смартфонов iPhone. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне двое неизвестных, по предварительным данным, азиатской внешности, вошли в салон сотовой связи МТС на Тверской улице в Москве, ранили ножом продавца, потребовав от него ключи от сейфа", - сказал собеседник агентства.

В сейфе налетчики не нашли денег, но забрали находившиеся внутри 20 коробок со смартфонами iPhone. Нападавшие скрылись до приезда полиции и охранников. Пострадавший продавец госпитализирован с ранением правой кисти. Сумма ущерба устанавливается, возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".