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В центре Москвы двое мужчин похитили 20 смартфонов iPhone из салона МТС

Инцидент произошел на Тверской улице, нападавшие ранили продавца салона ножом

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Двое неизвестных напали на салон сотовой связи на Тверской улице в Москве, ранив продавца и похитив 20 смартфонов iPhone. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне двое неизвестных, по предварительным данным, азиатской внешности, вошли в салон сотовой связи МТС на Тверской улице в Москве, ранили ножом продавца, потребовав от него ключи от сейфа", - сказал собеседник агентства.

В сейфе налетчики не нашли денег, но забрали находившиеся внутри 20 коробок со смартфонами iPhone. Нападавшие скрылись до приезда полиции и охранников. Пострадавший продавец госпитализирован с ранением правой кисти. Сумма ущерба устанавливается, возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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