Свидетель защиты по делу Ефремова Бадасян не признал вину в даче ложных показаний

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Второй обвиняемый в даче ложных показаний по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым Теван Бадасян не признал вину. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Пресненского суда Москвы, где слушается его дело.

"Не признаю свою вину. Более подробно выскажусь позднее", - сказал подсудимый.

В ходе допроса в качестве обвиняемого Бадасяну была продемонстрирована видеозапись его показаний. "Обвиняемый подтвердил, что давал эти показания, и уверен в их достоверности", - зачитал материалы дела представитель прокуратуры.

В МВД России ранее сообщили о возбуждении трех уголовных дел в отношении свидетелей, которые дали в суде по делу Ефремова заведомо ложные показания. Эти свидетели были допрошены по ходатайству Эльмана Пашаева. Двое их них, Андрей Гаев и Александр Кобец, утверждали в суде, что первыми оказались у машины артиста в момент ДТП, и по их словам, за рулем сидел не Ефремов, а неизвестный молодой парень, который стал им угрожать. Бадасян заявил, что за два часа до ДТП видел, как в припаркованный у бара джип Ефремова садится какой-то неизвестный ему человек.

При вынесении приговора суд пришел к выводу, что показания трех свидетелей противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными.