ФСБ выявила в 21 регионе 55 подпольных оружейников

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. ФСБ России выявила 55 подпольных оружейников в 21 регионе страны, у них изъято более 220 единиц оружия, ликвидированы 27 подпольных оружейных мастерских. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 55 жителей из 21 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - отметили в ЦОС. В результате из незаконного оборота изъяли 222 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. "Прекращена деятельность 27 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - сообщили в ФСБ.

Спецоперация проводилась в Москве, Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии, Забайкальском, Ставропольском, Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Ульяновской, Костромской, Московской, Новосибирской, Псковской, Тверской, Свердловской, Смоленской и Челябинской областях.

Среди изъятого три пулемета, шесть автоматов (АКС-74У, АК-103, АКМС), 12 пистолетов-пулеметов (ППШ, "Кедр", чешский VZ-26), 108 винтовок, карабинов и ружей, 93 пистолета и револьвера, а также 52 артиллерийских боеприпаса, 57 ручных гранат, две минометные мины, около 8 тыс. патронов, основные части и комплектующие оружия, 7,5 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 57 приспособлений для бесшумной стрельбы.

В ФСБ сообщили, что работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается.