В Москве возбудили два дела о хищении 15,8 млн рублей у Роскосмоса

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили два уголовных дела о хищении 15,8 млн рублей у Роскосмоса в Москве по госконтрактам на проведение летных испытаний. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, госконтракты между Роскосмосом и ФГУП "ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры)" на проведение летных испытаний с космическим кораблем "Союз-ТМА-М" в части комплекса работ по ротации американских членов экипажа МКС были заключены в апреле 2012 года и мае 2014 года на суммы 3,8 и 3,5 млрд рублей. "Следствие считает, что неустановленные лица из руководства ракетно-космической корпорации "Энергия им. С.П. Королева", ответственные за организацию работ по проекту "МКС", вступили в преступный сговор с неустановленными должностными лицами ФГУП "ЦЭНКИ" для хищения средств Роскосмоса. Соучастники обеспечили заключение от имени "ЦЭНКИ" с ЗАО "Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами (ЦТП)", фактическое руководство которым осуществляли соучастники преступления, договоров на выполнение части работ по госконтрактам на суммы 5,3 и 11,2 млн рублей", - сказал источник.

Соучастники знали, что данные работы выполнял Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, однако предоставили документы, выдававшие выполненные ЦНИИмаш работы за работы ЦТП на суммы 5,09 и 10,78 млн рублей. "Эти деньги были переведены на счет ЦТП по поддельным документам, то есть похищены у Роскосмоса. В апреле 2021 года по данным фактам возбуждены два уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ", - сказал собеседник агентства.

Официальными комментариями компания и следствия ТАСС пока не располагает.