В Мосгорсуд поступил иск прокуратуры Москвы о признании ФБК экстремистской организацией

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд получил материалы искового заявления столичной прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом), Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ, признан в РФ НКО-иноагентом) и некоммерческой организации "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В Московском городском суде зарегистрирован иск прокуратуры города Москвы к некоммерческим организациям "Фонд борьбы с коррупцией" и "Фонд защиты прав граждан", общественному движению "Штабы Навального" о признании организаций экстремистскими. О процессуальном движении по иску будет сообщено дополнительно", - сообщили в пресс-службе.

В Генпрокуратуре полагают, что эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, "фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции". В сообщении прокуратуры также указано, что этими структурами осуществляется деятельность на территории РФ иностранных и международных организаций, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.

Фонд защиты прав граждан был создан как некоммерческая организация в мае 2019 года сторонниками Навального. ФБК был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2019 года, ФЗПГ - в декабре 2020 года.