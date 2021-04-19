Мосгорсуд 29 апреля рассмотрит жалобу на арест обвиняемого в госизмене ученого Голубкина

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Московский городской суд рассмотрит жалобу на арест ученого из Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Валерия Голубкина, обвиняемого в госизмене, 29 апреля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Лефортовского суда.

"Рассмотрение жалобы на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу Голубкина назначено на 29 апреля",- сказали в суде.

Голубкину предъявили обвинение по ст. 275 ("Госизмена"), свою вину он не признал.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал Голубкина до 12 июня. Он является сотрудником ЦАГИ и преподавал в МФТИ.