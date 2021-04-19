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В Свято-Троицком монастыре в Муроме обрушилась стена

В результате инцидента никто не пострадал

ВЛАДИМИР, 19 апреля. /ТАСС/. Частичное обрушение одной из стен Свято-Троицкого женского монастыря произошло в Муроме. Об этом ТАСС в понедельник сообщил представитель Муромской епархии Арсений Чернов.

"Монастырь функционирует в полном объеме, внешняя стена с восточной стороны упала вчера, жертв и пострадавших нет. Более года она находится в аварийном состоянии, Госинспекция по охране памятников составляла акт об аварийности", - сказал он.

Как пояснил представитель епархии, монастырь является памятником федерального значения и находится в федеральной собственности. По его словам, церковь за свой счет разработала проект реставрации монастыря. "Дальше он [проект] был на согласовании в Госинспекции", - добавил Чернов.

Известный с XVII века Свято-Троицкий женский монастырь является популярным местом паломничества и одним из центров празднования Дня семьи, любви и верности 8 июля - тысячи верующих приезжают сюда, чтобы поклониться мощам святых князей Петра и Февронии Муромских, которые в народе почитаются как покровители брака.

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