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В Подмосковье задержали главного бухгалтера компании, которая украла 25 млн рублей у фирмы

Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали главного бухгалтера компании, которая украла 25 млн рублей у фирмы, сообщила ТАСС глава пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудники задержали главного бухгалтера одной из местных фирм. Установлено, что она, используя служебное положение, вносила ложные сведения в назначения платежей, осуществляя переводы денежных средств на расчетный счет своего сожителя. Общая сумма ущерба составила более 25 млн рублей", - сказала Петрова.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, 37-летняя подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.

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