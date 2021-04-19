В Подмосковье арестован подозреваемый в убийстве криминального авторитета

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Суд в Подмосковье арестовал подозреваемого в убийстве криминального авторитета из Липецкой области в 2011 году. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По ходатайству следователя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 44-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве, совершенном в 2011 году на территории Московской области, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый находился в федеральном розыске с 2016 года", - сообщила Врадий, добавив, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

По данным следствия, в декабре 2011 года члены организованной группы по указанию главы ОПГ, вора в законе по прозвищу Артем Липецкий (Артем Аракелян) под обманным предлогам предложили криминальному авторитету из Липецкой области приехать в Москву. 10 декабря потерпевший и сопровождавшие его люди были похищены в московском кафе. Члены преступной группы забрали у них телефоны, ценные вещи и машину, после чего отвезли их к шиномонтажу в Мытищах, где поочередно не менее 5 раз выстрелили в голову потерпевшему. Его тело соучастники скрыли в водосточном коллекторе, а сопровождавших потерпевшего отпустили. Артем Аракелян и остальные члены организованной группы были задержаны и осуждены в 2017 году.