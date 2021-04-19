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МВД сообщило о росте IT-преступлений почти на 34%

В министерстве также отметили, что на территории России по итогам трех месяцев зафиксирован рост количества тяжких и особо тяжких преступлений

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. МВД России фиксирует рост количества преступлений в IT-сфере почти на 34% с начала этого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства.

"В первом квартале текущего года в IT-сфере совершено на 33,7% больше преступлений, чем год назад, в том числе с использованием сети Интернет - на 51,6%, при помощи средств мобильной связи - на 31,6%", - говорится в сообщении.

В МВД также отметили, что на территории России по итогам трех месяцев зафиксирован рост количества тяжких и особо тяжких преступлений. "Основное влияние на этот показатель оказало увеличение числа криминальных деяний данной категории, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий", - отметили в МВД.

Также там сказали, что благодаря принимаемым МВД России мерам и взаимодействию с другими правоохранительными ведомствами оперативная обстановка во всех субъектах страны остается стабильной и контролируемой.

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