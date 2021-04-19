В Дагестане задержали главу Цунтинского района

МАХАЧКАЛА, 19 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Цунтинского района Дагестана Шамиля Магомедова по делу о взяточничестве. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в силовых структурах региона.

"В воскресенье прошли оперативные мероприятия в отношении главы Цунтинского района. Он был доставлен на допрос по материалу о взяточничестве", - сказал собеседник агентства. По его словам, уголовное дело в отношении чиновника пока не возбуждено, но он был задержан на двое суток.

Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов Дагестана ТАСС пока не располагает.