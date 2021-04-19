Экс-полицейским, задержавшим Голунова, продлили арест

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил до 20 июля срок ареста бывших полицейских, обвиняемых в незаконном задержании и фальсификации дела в отношении журналиста Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы потерпевшего.

Ранее в ходе судебных слушаний все экс-полицейские были допрошены в закрытом режиме из-за того, что материалы дела содержат государственную тайну. В настоящее время защита обвиняемых представляет свои доказательства по делу.

Журналист интернет-издания Meduza Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года. 8 июня суд поместил его под домашний арест. Через три дня после начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден, все обвинения с него были сняты. Из МВД были уволены пятеро полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков. 19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунов был признан потерпевшим по этому делу.

Басманный суд Москвы 30 января 2020 года арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Они обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы. По версии СК, оперативные сотрудники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения.

Позднее Коновалов был переведен под домашний арест, так как признал вину и дал показания на других фигурантов дела.