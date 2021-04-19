Суд признал незаконным отказ возбудить дело после смерти националиста Марцинкевича в СИЗО

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Челябинский областной суд отменил постановление местного управления Следственного комитета об отказе в возбуждении уголовного дела из-за смерти в СИЗО националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак. Об этом ТАСС рассказал адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы отца Марцинкевича.

"Доследственная проверка по факту смерти Марцинкевича окончилась отказом в возбуждении дела, после чего мы обжаловали это решение. Суд первой инстанции нашу жалобу отклонил, а вот Челябинский областной суд признал решение об отказе в возбуждении дела незаконным и отправил материалы проверки в СК. Теперь ее проведут повторно, надеюсь, уголовное дело все же возбудят", - сказал Михальчик.

Тело Марцинкевича обнаружили утром 16 сентября 2020 года в камере СИЗО № 3 ГУ ФСИН России по Челябинской области. Предварительная причина смерти - суицид. По данным СК, смерть Максима Марцинкевича не носит криминального характера, но его родственники подвергают эту версию сомнению.