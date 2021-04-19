Суд арестовал деньги и недвижимость Ивана Белозерцева и Бориса Шпигеля

"Судом разрешено наложение ареста на деньги в разной валюте в размере около 230 млн рублей, €300 тыс. и $100 тыс., изъятые в ходе обысков, и недвижимость, в том числе земельные участки и нежилые помещения в Пензенской области, Московской области и Ялте (имущество Белозерцева и его родственников, а также обоих [супругов] Шпигелей)", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Басманный суд ранее арестовал Белозерцева, главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" и бывшего сенатора Бориса Шпигеля, его супругу Евгению Шпигель, директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова, а также сотрудников полпредства Пензенской области в Москве Геннадия Маркова и Федора Федотова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в даче взятки, получении взятки, посредничестве во взяточничестве (ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ). По данным СК, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов.