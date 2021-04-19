В Мурманской области погиб провалившийся под лед рыбак

МУРМАНСК, 19 апреля. /ТАСС/. В Мурманской области погиб рыбак, который провалился под лед на озере Канда. Об этом в понедельник сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК Алина Александрович.

"Один из рыбаков, провалившихся под лед, погиб. Следственным отделом по городу Кандалакше по данному факту начата процессуальная проверка. Личность и обстоятельства гибели мужчины устанавливаются", - сообщила представитель ведомства.

Ранее региональное МЧС сообщило о том, что три человека провалились под лед на озере Канда, недалеко от Кандалакши. По уточненной информации их оказалось всего двое, второго рыбака удалось стасти, его передали бригаде скорой помощи.