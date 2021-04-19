Суд оштрафовал на 10 тыс. рублей рэпера Антоху МС за участие в незаконной акции 23 января

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Кунцевский районный суд оштрафовал на 10 тыс. рублей хип-хоп исполнителя Антоху МС (Антон Кузнецов) за его участие в несанкционированной акции 23 января в Москве. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Оксана Опаренко.

"Кузнецова признали виновным в участии в несогласованной акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей", - сказала она.

По словам адвоката, ее доверителя задержали 23 января на Тверской улице, когда он шел в толпе митингующих. "При этом Кузнецов в объяснении заявил, что он не участвовал в акции, а шел по подземному переходу, чтобы играть там на музыкальных инструментах", - сказала Опаренко. Она заявила, что будет обжаловать решение суда.