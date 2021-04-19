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Стрельба в США

В Техасе задержали подозреваемого в убийстве трех человек

Он сдался полиции без сопротивления

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в американском штате Техас задержали в понедельник Стивена Бродерика, который, по данным властей, ранее застрелил в городе Остин трех человек. Об этом заявил журналистам начальник полиции города Мэнор Райан Филлипс.

Стрельба в Остине была открыта в воскресенье рядом с многоквартирным домом, были убиты две женщины и мужчина. Позже власти сообщили, что подозревают в совершении преступления Бродерика, который ранее работал в управлении шерифа.

Как отметил Филлипс, слова которого привел телеканал CNN, Бродерик сдался полиции без сопротивления. У него был обнаружен при себе пистолет. Подозреваемый помещен в центр предварительного задержания.

Какими мотивами руководствовался Бродерик, пока не уточняется. По предварительным данным, стрелок и его жертвы были знакомы.

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