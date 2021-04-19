В Красноярском крае возбудили дело в отношении классного руководителя утонувшей школьницы

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Второе уголовное дело возбудили после гибели школьницы в бассейне частного аквацентра "Енисей" в поселке Шушенское на юге Красноярского края. Об этом в понедельник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"В настоящее время следствие дало уголовно-правовую оценку действиям классного руководителя погибшей школьницы, возбудив в отношении нее уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, классный руководитель находилась в бассейне со школьниками, но утратила контроль за 8-летней девочкой, в результате чего та заплыла на глубину и утонула.

Ранее в рамках уголовного дела по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть, правоохранительные органы задержали владельца и администратора аквацентра.