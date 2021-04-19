Поджог стал причиной пожара на площади более 400 га в лесничестве под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 19 апреля. /ТАСС/. Следователи установили, что умышленный поджог леса стал причиной пожара в Новохоперском лесничестве Воронежской области, где в течение трех дней сгорело более 400 га леса. Возбуждено уголовное дело, сообщила в понедельник пресс-служа прокуратуры по региону.

"В ходе проведенной доследственной проверки установлено, что 13 апреля 2021 г. неизвестное лицо умышленно совершило поджог лесных насаждений, в результате чего огнем был поврежден лесной массив в кварталах урочища Варваринская дача Новохоперского участкового лесничества и кварталах центрального участкового лесничества Хоперского заповедника", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, ущерб от пожара превысил 5 млн рублей, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 261 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога с причинением крупного ущерба").

По данным руководителя Воронежского лесопожарного центра Владимира Галдина, в течение недели с 10 по 16 апреля из-за аномальной для весны жары до 25 градусов, ветра 21 м/с и отсутствия осадков в регионе произошло 11 лесных пожаров на общей площади более 522 га. Самый крупный из них был зафиксирован в Новохоперском лесничестве на площади 464 га, из них 48 га - на территории Хоперского государственного заповедника. Борьбу с огнем в лесах Новохоперского района вели в течение трех суток.