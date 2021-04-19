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Взрыв газа произошел в трехэтажном жилом доме в Нижегородской области

На место ЧП направлены экстренные службы и оперативная группа регионального главка МЧС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апреля. /ТАСС/. Взрыв газа произошел в трехэтажном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области. Об этом ТАСС понедельник сообщили в Единой диспетчерской службе региона.

"[По предварительной информации], взрыв в трехэтажном доме", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в 20:43 поступил сигнал о происшествии в жилом доме в Дальнеконстантиновском районе, село Маргуша, улица Новоселова. Для уточнения информации к месту направлены экстренные службы и оперативная группа ГУ МЧС России по Нижегородской области. Детали происшествия устанавливаются.

Теги
РоссияНижегородская область
После взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области возник пожар
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