В Нижегородской области три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

ТАСС, 19 апреля. Три человека, по уточненным данным, пострадали при взрыве газа в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области, под завалом может оставаться младенец. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Ожоги получили три человека. Все взрослые. Под завалом, предположительно, находится один трехмесячный ребенок", - сказал источник.

Ранее источник сообщал о гибели ребенка и двух пострадавших в результате ЧП.

МЧС РФ подтвердило, что под завалами дома может находиться один человек, еще трое получили ранения. "Имеется информация о трех пострадавших. Со слов соседей, в здании находится человек. Проводится эвакуация жильцов", - сказали в министерстве.

В свою очередь в пресс-службе губернатора сообщили, что у двух пострадавших, предварительно, диагностирован перелом позвоночника, один человек получил ожоги. "По предварительным данным, среди пострадавших один получил ожог лица и правого плеча, а также черепно-мозговую травму, второй госпитализирован с переломом позвоночника и ребер в травмоцентр Арзамаса, третий пострадавший, предварительно с переломом позвоночника, госпитализирован в Дальнеконстантиновскую ЦРБ. Состояние остальных оценивают врачи бригад скорой помощи", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе также отметили, что глава региона Глеб Никитин поручил предпринять оперативные меры для оказания помощи жителям дома в Дальнеконстантиновском районе. На место выехал заместитель главы региона Дмитрий Краснов. "Необходимо оперативно организовать помощь жителям дома, определить места временного размещения и обеспечить вещами первой необходимости", - сказал Никитин, слова которого приводит пресс-служба.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по региону, на место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты. На место происшествия также выехал прокурор области Андрей Травкин, организована проверка.

Как сообщила пресс-служа ГУ МЧС России по региону, в результате взрыва газа обрушилась конструкция дома. "В 20:43 по системе 112 поступила информация о происшествии по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, село Маргуша, улица Новоселова, дом 15, 3-х этажный многоквартирный жилой дом. По прибытии установлено, что произошло возгорание на площади 1 200 кв. м. и обрушение конструкций здания", - сказано в сообщении.

По данным источника в экстренных службах, взрыв произошел в квартире на третьем этаже, разрушены не менее четырех квартир на втором и третьем этажах. Причиной ЧП могла стать утечка газа. "Пока рассматривается версия утечки газа в одной из квартир трехэтажного дома", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе Дальнеконстантировского района области, власти предлагают жильцам разместиться в Доме культуры. "Жильцам предлагают разместиться в доме культуры, который находится в Маргуше. Пока все отказываются, у всех есть родственники. Всего в доме проживает 31 человек, в доме 27 квартир", - сообщил собеседник агентства.

Сам дом кирпичный, двухподъездный, газифицирован. Он был построен в 2015 году.

В новость внесены изменения (23:12 мск) - добавлены подробности.