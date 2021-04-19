В Нижегородской области при взрыве газа в доме пострадали восемь человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апреля. /ТАСС/. Четверо взрослых и четверо детей пострадали при взрыве в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области. Пострадавших в тяжелом состоянии нет, сообщил в ТАСС в понедельник замгубернатора региона и глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

"Пострадали четверо взрослых, они в состоянии средней тяжести <...> Также, по предварительным данным, пострадали четверо детей. У них ушибы, ссадины, их состояние оценивается ближе к легкому, обследуют на скрытые переломы. Крайне тяжелых и тяжелых пока нет", - сказал он.

Взрыв газа произошел в трехэтажном жилом доме. По данным МЧС, произошло обрушение конструкций здания, возник пожар.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ, площадь пожара в жилом доме в Нижегородской области составляет, по уточненным данным, 900 кв. м. "На данный момент горит кровля дома, площадь пожара составляет 900 кв. метров. Всего в ликвидации последствий данного происшествия задействовано 237 человек и 50 единиц техники", - сказали в ведомстве. Также, по данным МЧС, травмы получили семь человек.

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