Девочку в возрасте 2,5 месяца извлекли живой из-под завалов дома в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апреля. /ТАСС/. Спасатели извлекли живой из-под завалов дома в Нижегородской области, где произошел взрыв газа, девочку в возрасте 2,5 месяца. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Минздрава региона.

"Четверых детей доставили в Дальнеконстантиновскую ЦРБ, все из одной семьи, девочку 2,5 месяца вытащили из-под завала. Ушибы верхних конечностей, туловища, ссадины, ушиб грудной клетки. Со всеми занимаются врачи", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что один ребенок не получил никаких травм, у мальчика в возрасте 2,5 лет - черепно-мозговая травма. Еще один ребенок получил травму правого голеностопного сустава.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, судьба одного ребенка остается неизвестной.

По данным замгубернатора региона и главы регионального Минздрава Давида Мелик-Гусейнова, в общей сложности пострадали четверо взрослых и четверо детей. Пострадавших в тяжелом состоянии нет.

Он также заявил, что пострадавшего эвакуируют санавиацией. "В Арзамас вылетит санавиация через два часа, как только пациента доставят и стабилизируют. А из Дальнего Константинова в Нижний Новгород эвакуация будет на автомобиле", - сказал чиновник. Он также уточнил, что помощь пострадавшим сейчас оказывается в нескольких районных больницах, в том числе в селе Дальнее Константиново.

"От этой точки пациентов развозят в два направления: на Арзамас, если мы говорим про травмоцентр, куда один пациент уже уехал. Также сейчас готовится эвакуация пациентов из Дальнего Константинова с ожогами в Нижний Новгород в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ). Сейчас врачи оценивают состояние. Возможно, эвакуацию отложим до утра, потому как состояние пациентов стабильное и не вызывает тревоги", - добавил он.

По уточненным данным ГУ МЧС по региону, пострадали семь человек - четверо взрослых и трое детей.

Как сообщалось ранее, взрыв газа произошел вечером 19 апреля в трехэтажном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области. По данным МЧС, произошло обрушение конструкций здания, возник пожар на площади 1 200 кв. метров. Позже площадь пожара уменьшилась до 900 кв. метров.