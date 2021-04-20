Что известно о взрыве газа в жилом доме в Нижегородской области

Газ взорвался в трехэтажном жилом доме в Нижегородской области. ЧП произошло по адресу село Маргуша, улица Новоселова, дом 15. После взрыва начался пожар, конструкции здания обрушились.

По данным властей региона, пострадали восемь человек, включая четверых детей. Одну девочку в возрасте 2,5 месяца извлекли из-под завалов. Она находится в состоянии средней степени тяжести, пострадавших в тяжелом состоянии нет. В МЧС в свою очередь сообщили о семи пострадавших, включая троих детей. В ведомстве заявили, судьба одного ребенка остается неизвестной.

Пострадавших доставили в больницы Арзамаса и Дальнеконстантиновского района. Решается вопрос о целесообразности их транспортировки в медучреждения Нижнего Новгорода.

Взрыв произошел на последнем этаже. В результате обрушились как минимум четыре квартиры на втором и третьем этажах в центральной части здания.

По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка газа.

После взрыва начался пожар, его площадь достигла 1,2 тыс. кв. м. Огонь локализовали на площади 900 кв. м, затем пожарным удалось ликвидировать открытое горение. При этом объем разрушений составил 1,3 тыс. кубических м.

Из дома эвакуировали более 30 человек. К ликвидации пожара и проведению аварийно-спасательных работ привлекли 237 человек и 50 единиц техники.

Глава региона Глеб Никитин поручил предпринять оперативные меры для оказания помощи жителям дома. На место выехал заместитель главы региона Дмитрий Краснов.

Власти развернули пункт временного размещения в школе в поселке Дальнее Константиново, однако все жители решили остановиться у своих родственников.

Пострадавшим выплатят от 10 до 100 тыс. рублей. Каждый случай рассмотрят индивидуально.

СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил оперативно принять меры для установления причин ЧП.