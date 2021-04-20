В России за сутки потушили лесные пожары на площади 1,3 тыс. га

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали за сутки в регионах РФ 90 лесных пожаров на площади 1,3 тыс. га, сообщила во вторник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидированы 90 лесных пожаров на площади 1 342 га. На 00:00 мск 20.04.2021 на территории Российской Федерации действовал 31 лесной пожар на площади 959 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В частности, девять пожаров на площади 131 га действуют в Забайкалье, шесть на площади 45 га - в Хабаровском крае, четыре пожара на площади 35 га в Тюменской области. Еще три пожара на площади 25 га зарегистрированы в Бурятии; в Еврейской автономной области зарегистрированы 2 пожара на площади 11 га на землях лесного фонда и один - на площади 6 га на землях особо охраняемых природных территорий. В Приамурье действует пожар площадью 330 га на землях лесного фонда и два общей площадью 114 га на землях иных категорий в Бурейском и Архаринском районах. Кроме того, по одному пожару зафиксировано в Республике Тыва, Свердловской области и городском округе Тольятти.

На тушении задействованы 1 755 человек, 450 единиц техники, пять воздушных судов. Кроме того, 25 воздушных судов следят за обстановкой.

Пожароопасный сезон открыт в 64 субъектах РФ, особый противопожарный режим введен в 22 регионах.