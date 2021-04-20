Маск заявил, что на разбившемся в Техасе электромобиле Tesla не был включен автопилот

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Функция автопилота электромобиля Tesla, разбившегося в штате Техас в минувшую субботу, в момент аварии не была активирована. Об этом в понедельник заявил основатель компании по производству этих транспортных средств Илон Маск, добавив, что этот автомобиль не был оснащен функцией полного автономного управления.

"Полученные к настоящему моменту записи данных показывают, что автопилот не был включен, а функция полного автономного управления не приобреталась для этой машины", - ответил он в Twitter одному из пользователей соцсети, который отметил, что автопилот отключается через 10 секунд после того, как водитель убирает руки с руля.

Помимо этого Маск добавил, что на участке дороги, где произошло ДТП, не было подсветки дорожной разметки, которая необходима для корректной работы стандартного автопилота.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на полицию округа Харрис сообщила, что в момент аварии, которая унесла жизни двух человек, никто в машине не был за рулем - одна жертва находилась на переднем пассажирском сиденье, вторая - сзади. Электромобиль на высокой скорости врезался в дерево, не вписавшись в поворот, и загорелся на участке дороги севернее Хьюстона, для тушения пожара потребовалось более 121,1 тыс. литров воды и четыре часа.