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Взрыв газа в жилом доме в Нижегородской области

Власти Нижегородской области рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в доме

Глава Минздрава региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что двоих детей доставят в областную больницу для детального обследования

ТАСС, 20 апреля. Двух детей, пострадавших при взрыве газа в доме в Нижегородской области, утром переведут в детскую областную больницу для детального обследования, сообщил ТАСС во вторник замгубернатора региона и глава областного минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

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"Четверо детей в состоянии ближе к легкому уровню, двоих утром заберем в детскую областную [больницу] для более детального, глубокого обследования, но состояние их хорошее", - сообщил собеседник.

Он добавил, что один из взрослых пострадавших был госпитализирован с подозрением на перелом позвоночника, этот диагноз не подтвердился, тем не менее он проведет под наблюдением медиков два дня, у него незначительные ушибы мягких тканей, перелом лодыжки, фаланги пальца ноги.

Еще одна пострадавшая госпитализирована с множественными ушибами и травмами.

Теги
РоссияНижегородская областьВзрыв газа в жилом доме в Нижегородской области
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