В Хабаровске сильным ветром сорвало крышу пятиэтажки

ХАБАРОВСК, 20 апреля. /ТАСС/. Сильный ветер сорвал крышу пятиэтажного дома в Хабаровске, прокуратура проводит проверку. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.

"Прокуратура Индустриального района Хабаровска проводит проверку в связи со срывом ветром строительных конструкций с крыши многоквартирного дома по ул. Суворова, 48. В ходе проверки будет дана оценка деятельности организации, проводившей ремонтные работы кровли", - говорится в сообщении.

Упавший профнастил повредил две машины.

В Хабаровском крае во вторник ухудшилась погода. В южных и центральных районах края в течение дня ожидаются порывы ветра 15-22 м/с, небольшие осадки, на севере - снег, местами сильный, метель, порывы ветра до 22 м/с.