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Взрыв газа в жилом доме в Нижегородской области

Двоих сотрудников газовой службы задержали после взрыва в доме в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апреля. /ТАСС/. Двоих сотрудников районной эксплуатационной газовой службы задержали после взрыва в жилом трехэтажном доме в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе управления СК РФ по региону. 

"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека"). По подозрению в совершении данного преступления задержаны два сотрудника Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы, которые выполняли работы по обслуживанию данного дома 19 апреля 2021 года", - сказано в сообщении.

 

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РоссияНижегородская областьВзрыв газа в жилом доме в Нижегородской области
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