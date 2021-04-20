Нижегородская квартира, где произошел взрыв, была отключена от газоснабжения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апреля. /ТАСС/. Квартира жилого дома в селе Маргуша Нижегородской области, где произошел взрыв газа, была отключена от газоснабжения. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Что известно о взрыве газа в жилом доме в Нижегородской области

"В этот день был вызов аварийной службы, газ перекрыт был в эту квартиру, в которой произошел взрыв. На момент взрыва в стояк, на котором расположена квартира, газ не поступал", - сообщил собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области сообщили, что эксперты 20 апреля оценят состояние дома, чтобы дать заключение о его дальнейшей эксплуатации.

"Сегодня экспертная организация проведет обследование конструкций дома, чтобы дать заключение относительно возможности его дальнейшей эксплуатации", - сказали в пресс-службе.

Для жителей первого подъезда дома в сопровождении спасателей и полицейских организуют доступ в уцелевшие квартиры. Жильцы смогут забрать документы, деньги и вещи первой необходимости. Для жителей второго (разрушенного) подъезда доступ будет осуществлен только после того, как будет снята угроза обрушения конструкций.

"В настоящее время группировка сил, осуществляющих разбор завалов, составляет около 100 человек. Работы проводятся попеременно, с соблюдением всех требований безопасности", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе МЧС уточнили ТАСС, что доступ в квартиры уже организован, но пока еще никто из жителей в дом не заходил. "Когда жители обратятся, то доступ к квартирам первого подъезда может осуществляться в сопровождении сотрудников МЧС сейчас, если у кого-то из жителей возникнет такая необходимость", - отметили в МЧС.

В новость внесены изменения (09:18 мск) - добавлен комментарий пресс-службы губернатора и правительства региона.