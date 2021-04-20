Суд 26 апреля рассмотрит жалобу прокуратуры на приговор ранившему ребенка экс-полицейскому

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд 26 апреля рассмотрит апелляционное представление прокуратуры на приговор бывшему полицейскому Ивану Князеву, который получил условный срок за ранение ребенка из травматического пистолета. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Апелляционное представление на приговор Князеву назначено к рассмотрению на 26 апреля в Мосгорсуде", - сказал собеседник агентства.

Ранее правозащитник Иван Мельников просил прокурора Москвы провести проверку на предмет наличия оснований для обжалования приговора с целью привлечения Князева к более суровой ответственности. По его словам, приговор выглядит необоснованно мягким, так как здоровью девочки был причинен вред общеопасным способом с применением оружия, это совершил человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел 6 декабря прошлого года возле дома на Судостроительной улице в Москве. Сотрудник полиции Князев, который был в гражданской одежде и не при исполнении, в ходе конфликта выстрелил из травматического пистолета в 13-летнюю девочку. Серьезных травм она не получила, но была госпитализирована. Симоновский суд Москвы приговорил Князева к трем годам лишения свободы условно.