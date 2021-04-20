В Москве по обвинению в педофилии арестован преподаватель Высшей школы экономики

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Чертановский суд Москвы заключил под стражу доцента Высшей школы экономики (ВШЭ) Алексея Ракова по обвинению в педофилии. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Ракову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Постановление не было обжаловано и вступило в силу", - сказала собеседница агентства.

Уголовное дело возбуждено по двум эпизодам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

По версии следствия, в период с сентября по октябрь 2013 года обвиняемый вел переписку с малолетними в интернете. Раков по видеосвязи совершил развратные действия сексуального характера в отношении двух малолетних. Также фигурант присылал им фотографии интимного характера. Дети побоялись рассказать о произошедшем родителям, поэтому о данных событиях стало известно лишь спустя продолжительное время.

Согласно информации на официальном сайте ВШЭ, Алексей Раков является кандидатом исторических наук, доцентом факультета экономики. Его научная специализация - социально-экономическая история Советского Союза. ТАСС пока не располагает комментариями защиты обвиняемого.