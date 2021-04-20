Обвиняемый в убийстве студента-иностранца в Волгограде признал свою вину

ВОЛГОГРАД, 20 апреля. /ТАСС/. Житель Волгограда Виталий Васильев, обвиняемый в убийстве несовершеннолетнего студента-иностранца на почве национальной ненависти, признал свою вину во вторник на первом заседании Волгоградского областного суда. Об этом сообщила журналистам руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"Волгоградский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Виталия Васильева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "л" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. В сегодняшнем судебном заседании гособвинитель озвучил обвинительное заключение. Подсудимый признал вину в инкриминируемых преступлениях", - сказала она, добавив, что следующее судебное заседание состоится 27 апреля.

Ранее сообщалось, что Волгоградский областной суд продлил Васильеву меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября. В судебном заседании обвиняемый просил изменить ему меру пресечения на домашний арест.