В 2020 году в России предотвратили 44 теракта

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов предотвратили в 2020 году 44 теракта. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин на онлайн-брифинге.

"В прошлом году на стадии подготовки пресечены 96 планировавшихся бандитами нападений. Особо отмечу, что пресечено совершение 44 террористических актов", - сказал он.

По словам Кулягина, в прошлом году были уничтожены более 50 боевиков, задержано свыше 800 бандитов и их пособников, пресечена деятельность 71 законспирированной террористической ячейки, уничтожено 156 тайников с оружием и боеприпасами.

В минувшем году по решению НАК "сотрудниками компетентных органов проделана значительная работа по исполнению межведомственных комплексных планов по пресечению незаконного оборота средств поражения". "Только в 2020 году выявлено и уничтожено 156 тайников с оружием и боеприпасами, из оборота изъято более 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 тыс. патронов, а также более 3 тыс. мин, гранат и других боеприпасов", - сообщил Кулагин.

Вероятность терактов

По словам представителя НАК, количество россиян, считающих вероятными теракты, сократилось за восемь лет в два раза.

"Практически в два раза за восемь лет сократилось число граждан, которые считают весьма вероятным проведение террористических актов в местах их постоянного проживания", - сказал Кулягин. Он отметил, что формированию подобного общественного мнения способствовали результаты деятельности всех составляющих общегосударственной системы антитеррористического противодействия, позволившие за десять лет не допустить совершения около 200 террористических актов.

Кроме того, за 10 лет в 260 раз снизилось количество совершенных в стране преступлений террористической направленности, носящих насильственный характер, то есть взрывов, захватов заложников, убийств сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и гражданских лиц, сообщили в НАК.