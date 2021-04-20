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В школе в Армавире обвалился потолок

Двое детей госпитализированы

КРАСНОДАР, 20 апреля. /ТАСС/. Потолок обрушился в школе в Армавире Краснодарского края, два ребенка госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"10 кв. м турлучного потолка обвалилось в школе в городе Армавир, два ребенка госпитализировано", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что угрозы жизни госпитализированных детей нет. Прокуратура начала проверку. Последний раз, по информации прокуратуры, потолок в этой школе ремонтировался в 2018 году. 

Также в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что ведомством организована доследственная проверка. На место выехал следователь. 

В оперативном штабе Краснодарского края добавили, что инцидент произошел во время урока в школе №2 Армавира, которая была построена в 1956 году. В настоящее время учащиеся переведены в свободный кабинет, школа работает в штатном режиме. 

"Управление образования города Армавира проводит служебную проверку. На месте работает комиссия, чтобы установить причины произошедшего и принять меры для исключения возможных угроз для здоровья учеников школы", - отметили в оперштабе.

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