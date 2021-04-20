Мосгорсуд рассмотрит в закрытом режиме иск о признании ФБК экстремистской организацией

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Иск прокуратуры Москвы о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом), Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ, признан в РФ НКО-иноагентом) и некоммерческой организации "Штабы Навального" экстремистскими организациями будет рассмотрен в закрытом для СМИ режиме, так как он содержит материалы, помеченные грифом "секретно". Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь Мосгорсуда, куда поступило исковое заявление, Ульяна Солопова.

"Поступившим в суд материалам присвоен гриф "секретно". Рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме, согласно требованиям Конституционного суда РФ", - сказала она.

Ранее сообщалось, что досудебная подготовка по иску пройдет 26 апреля.

В Генпрокуратуре полагают, что эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, "фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции". В сообщении прокуратуры также указано, что этими структурами осуществляется деятельность на территории РФ иностранных и международных организаций, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.

Фонд защиты прав граждан был создан как некоммерческая организация в мае 2019 года сторонниками Навального. ФБК был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2019 года, ФЗПГ - в декабре 2020 года.