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В Нижегородской области из-за пала травы загорелись 12 жилых домов

Площадь возгорания составляет 700 кв. м

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. В результате пала сухой травы в селе Ивановское в Нижегородской области 12 домов загорелись, площадь пожара составляет 700 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России. 

"В результате пала сухой растительности произошел переход огня на 12 дачных домов на общей площади 700 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе. 

В МЧС добавили, что пожар уже удалось локализовать, переход огня на другие близлежащие жилые строения не допущен. В ликвидации задействовано 21 человек и шесть единиц техники. 

Информация о переходе пала сухой растительности на восемь жилых домов поступила в 12:50 мск. Пожару был присвоен второй (повышенный) номер сложности.

В новость внесены изменения (14:30 мск) - добавлены подробности по тексту.

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