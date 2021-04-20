В Орловской области задержали главу департамента здравоохранения

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовные дела в отношении руководителя департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина и его подчиненного, они подозреваются в превышении полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Об этом во вторник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждены уголовные дела в отношении руководителя Департамента здравоохранения Орловской области и его подчиненного. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности") и ч.1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Руководитель департамента здравоохранения задержан", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Залогин, используя служебное положение, дал незаконное поручение одному из подчиненных о проверке ООО "Диализный центр Нефрос-Калуга", обратившегося ранее в департамент для переоформления лицензии в связи с открытием отделения диализа в регионе. При этом вне зависимости от результатов проверки предполагалось отказать в переоформлении необходимой лицензии. Для этого подчиненный Залогина внес в акт проверки формальные нарушения, которые не могли стать основаниями для отказа в переоформлении лицензии.

"В ноябре 2020 года руководитель Департамента здравоохранения Орловской области, зная, что ООО "Диализный центр Нефрос-Калуга" выполнены все условия соответствия лицензионным требованиям, воспрепятствовал деятельности этой организации, отказав в осуществлении ею услуг гемодиализа населению Орловской области", - добавили в пресс-службе ведомства.

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