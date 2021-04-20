Уровень коррупционных преступлений в России остается стабильным три года

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Уровень преступлений коррупционной направленности остается стабильным последние три года в России, ежегодно выявляют порядка 30 тыс. таких преступлений. Об этом во вторник сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин.

"Количество преступлений коррупционной направленности на протяжении последних трех лет стабилизировалось и колеблется в пределах 30 тыс.", - сказал он на Евразийском антикоррупционном форуме.

По словам Балдина, вопрос возмещения ущерба от коррупционных правонарушений продолжает оставаться приоритетным. "Нам удалось в 2020 году добиться добровольного возмещения ущерба на сумму более 4 млрд рублей", - сказал представитель Генпрокуратуры. Согласно представленным им документам, доля материального ущерба от коррупционных преступлений за 2020 год составила 11,4% от суммы ущерба, нанесенного всеми видами преступлений. Это почти на 3% больше, чем в 2019 году.

"Не могу не отметить особую нарастающую и набирающую обороты практику привлечения коррупционеров к ответственности в виде обращения их имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, в доход государства. Этот механизм направлен на предупреждение незаконного личного обогащения", - подчеркнул Балдин. Он напомнил, что в 2020 году прокуроры инициировали более 400 процедур контроля за расходами чиновников, в суды было направлено 53 исковых заявления, удовлетворено 38 исков об изъятии имущества на общую сумму более 74 млрд рублей.