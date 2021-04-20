Причиной взрыва в Нижегородской области могло стать несоблюдение безопасности газовиками

Что известно о взрыве газа в жилом доме в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апреля. /ТАСС/. Взрыв газа в жилом доме в Нижегородской области мог произойти из-за недостаточного соблюдения мер безопасности при работе сотрудников газовой службы. Об этом сообщил во вторник журналистам глава региона Глеб Никитин.

"Произошел взрыв бытового газа, следственные органы выдвигают приоритетную версию: это недостаточное соблюдение мер безопасности при подключении и при работе, в том числе аварийной бригады при вызове на запах газа. Следственные действия будут продолжены, конечно, обязательно надо будет привлечь к ответственности [виновных]", - сказал Никитин.