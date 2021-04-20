В Москве задержали подозреваемого в краже, ранившего ножом работника магазина

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже товаров из продуктового магазина на западе Москвы, который ножом ранил одного из работников торговой точки при попытке остановить его. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В полицию поступило сообщение о ножевом ранении в продуктовом магазине на Родниковой улице. Предварительно установлено, что в торговую точку зашел мужчина, который ранее был замечен в совершении кражи товара. Опознав пришедшего по камерам видеонаблюдения, сотрудники магазина попытались остановить его, однако тот достал предмет, похожий на нож, и нанес несколько ударов в область грудной клетки одному из работников", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что пострадавший был госпитализирован. А напавший на него через некоторое время вернулся в магазин и вновь стал угрожать сотрудникам ножом, взял товар и скрылся, не оплатив его. "В результате проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый задержан. Им оказался 44-летний неработающий ранее судимый житель столицы", - добавили в ГУ МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 115 ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") и ст. 162 ("Разбой") УК РФ. Подозреваемый арестован.