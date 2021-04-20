Суд освободил экс-главу Коми Гайзера от наказания по делу о превышении полномочий

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Сыктывкарский городской суд Республики Коми освободил бывшего главу региона Вячеслава Гайзера от наказания в связи с истечением срока давности по делу о превышении должностных полномочий по эпизоду с земельными участками под застройку в Сыктывкаре. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Дарья Евменина.

"Результатом рассмотрения дела стало освобождение от наказания Гайзера. Несмотря на то, что решение не повлекло за собой никаких значимых последствий для него, судимость его погашена, гражданский иск к нему не предъявлен, решение мы будем обжаловать", - сказала адвокат.

Как огласил решение судья, Гайзер был признан виновным в организации превышения полномочий (ч. 3 ст. 33 УК РФ, ч. 1 ст. 286 УК РФ) и приговорен к лишению свободы на 1,5 года в колонии, но освобожден от отбытия основного и дополнительного наказания по истечении срока давности уголовного преследования.

Гайзер обжалует новый обвинительный приговор, он считает его необоснованным."Конечно, я обжалую приговор. Я, единственное, не понимаю, зачем на протяжении четырех месяцев это шоу шло, если мы услышали, что в основании приговора просто обвинительное заключение и фраза о том, что все, что мы на суде слышали и исследовали, никакого значения не имеет, а вину доказывают только показания двух человек, данные под давлением пять лет назад. Больше мы ничего не услышали. Буду оспаривать приговор, считаю его необоснованным, не основанном на законе и противоречащим всем данным, полученным в ходе судебного процесса (показаниям ряда свидетелей, которые сообщили суду, что дали обвиняющие показания под давлением следствия - прим. ТАСС)", - сказал Гайзер журналистам после оглашения приговора.

Он отметил, что будет оспаривать приговор и по основному своему делу. "Буду оспаривать во всех остальных инстанциях до тех пор, пока не добьюсь признания очевидного факта, что абсолютно надуманное дело было, которое возникло пять лет назад. По основному делу моя позиция остается неизменной - я боролся и буду бороться дальше, впереди еще есть инстанции. Для моей защиты абсолютно очевидно, что позиция наша обоснованна", - сказал Гайзер, отвечая на вопрос ТАСС.

О деле

По версии следствия, Гайзер в 2013 году дал главе городского округа Сыктывкара Ивану Поздееву незаконное распоряжение о выделении земельных участков без проведения торгов для строительства на них многоквартирных жилых домов в интересах генерального директора стройкомпании "Деловой альянс" Александра Ольшевского. В период с марта 2013 года по конец мая 2014 года Поздеев за 2 млн 682 тыс. рублей выделил "Деловому альянсу" шесть земельных участков, рыночная стоимость которых составляла более 11,4 млн рублей. Ущерб городскому бюджету Сыктывкара оценен в 8 млн 784 тыс. рублей. Уголовное дело было выделено в отдельное производство из основного, по которому Гайзер и его соучастники уже осуждены.

10 июня 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Гайзера за коррупционные преступления к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей. Все фигуранты дела были оправданы по ст. 210 УК РФ ("Создание или участие в организованном преступном сообществе") и признаны виновными в получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. 30 сентября 2015 года Гайзер был отстранен от должности указом президента РФ в связи с утратой доверия.