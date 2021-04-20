В Татарстане возбудили уголовное дело после нападения бездомных собак на мужчину

КАЗАНЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц после нападения бездомных собак на мужчину в селе Шигали Высокогорского муниципального района. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"По факту нападения бездомных собак на мужчину в селе Шигали следственным органом в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Ход расследования дела взяла на контроль прокуратура Высокогорского района", - говорится в сообщении.

Как сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике, у мужчины диагностировали множественные укусы туловища и конечностей. Следствие полагает, что инцидент стал возможным из-за того, что неустановленные лица, в том числе сотрудники районной администрации и Главного управления ветеринарии республики, допустили нарушение норм действующего законодательства, предписывающего мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Ранее прокуратура района начала проверку по факту инцидента. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства в части организации и осуществления своевременного отлова, содержания, транспортировки безнадзорных животных на территории Высокогорского района. Будет проверено, заключен ли в текущем году муниципальный контракт на отлов и содержание, транспортировку безнадзорных животных.