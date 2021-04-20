В Махачкале забравшийся на крышу поезда ребенок погиб от удара током

МАХАЧКАЛА, 20 апреля. /ТАСС/. Один ребенок погиб, второй получил ожоги в результате удара электрическим током на железной дороге в Махачкале. Возбуждено уголовное дело, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

По версии следствия, вечером 16 апреля два мальчика 2009 и 2011 годов рождения, находясь на территории железнодорожной станции Махачкала, взобрались на крышу вагона, где получили удар электрической дугой от контактной электросети. В результате один из них умер на месте происшествия, другого с ожогами доставили в медицинское учреждение.

"В настоящее время второй пострадавший с термическими ожогами находится в больнице. Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263.1 УК РФ ("Нарушение требований в области транспортной безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека")", - рассказала собеседница агентства.

Махачкалинским следственным отделом на транспорте продолжается сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, а также выявление лиц, причастных к совершению указанного преступления.